【股民熱話】港人愛股滙豐為何風光不再？

●嘯後銀行業榮景不再

事實上，目前滙控面對的，不單單是股息不明朗的問題。金融海嘯以來，雖然全球銀行業避過一劫，但卻持續在超低息環境下營運，行業榮景不復再。而滙控作為一家國際性的金融集團，如今更要面對全球經濟衰退和負利率趨勢。行業景氣由盛轉衰，是其走弱的原因之一。

●全球化策略急須檢討

其次是，這些年滙控實施的全球化策略，在如今的全球貿易戰和反全球化風尚下，經營顯得愈見艱難。事實上，近年滙控的主要盈利都來自中、港市場，偏偏就在「全球化」的業務發展和併購策略之下，往往受到歐洲及美國等監管條例所限，不是要繳天價罰款，就連派息政策都受到影響，引起股東大為不滿。這些都反映，集團有必要因應國際大環境的轉變，檢討發展戰略，更好地體現資產價值。

●內地發展優勢削弱

過去，滙控憑着香港的發展基地，在拓展內地市場方面領先同行。可如今內地金融市場持續加大開放，更多國際銀行競爭對手能參與其中，滙控的優勢被削弱。就以去年8月，中國人民銀行就貸款市場報價利率(LPR)推出完善機制，兩家外資報價行，滙控竟然無份，就可見一斑。

另一方面，相對於更快應用金融科技的內地大型銀行，滙控在創新銀行服務還須努力。新經濟的興起，亦削弱了滙控的周期性表現。無論對於內地抑或海外同業，滙控昔日的優勢已大為失色，未來須設法釐清發展戰略，加快金融科技創新應用的步伐，強化綜合競爭力。

●聖誕鐘不再買滙豐

過去，香港股市有個「聖誕鐘，買滙豐」的說法，可近兩年此話沒有太多股民提及，皆因其股價持續向下，幾時買都係咁閉翳！最近國際評級公司--標普更將滙控的發行人信貸評級由「A/A-1」降至「A-/A-2」，指由於前景疲弱以及重組因素，相信其盈利增長將在較長時期內保持低迷，實不再值得擁有全球大型銀行中最高信用評級云云。如斯評價，散戶焉能不心死？

基本上，滙控近年的股價，是靠股息率高來留住一批好「息」之徒繼續持有。偏偏受到疫情打擊，因應英國監管要求，滙控要取消去年第四次派息，今個財年亦會停發股息。以目前歐、美疫情進展，幾可肯定疫情影響會帶入下半年，年底會否需要再度延長暫停派息的做法，不得而知。唯一的高息優勢都消失，未來尚能憑甚麼再次取悅股民？

也許，集團大瘦身、重組海外業務，強化大中華地區業務發展，甚而研究遷冊或分拆業務上市，是謀求改善估值的出路。之不過，面對疫情的打擊，整體銀行業的營運前景充滿挑戰，這使任何重組行動都變得更為艱巨。在這些問題見到曙光前，相信滙控喺股民眼中，已變成一隻「沉睡老象」，估值持續低迷。

一代股王，難道真的興衰有時！

東網財經專欄作者 帥哥

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