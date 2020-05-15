【專家點評】古勝：本地地產股買唔過？

港股過去三日累跌逾770點，連穿10天、20天及50天線，尋日收報23,829點，短線頗為弱勢，且大部分藍籌股都有顯著回落，如果唔係有騰訊頂住，恐怕唔止跌700幾點咁少。但尋日連一度高見447元的騰訊，都以一枝大陰燭向下，係咪預視港股開始向下搵「第二腳」呢？老古相信，喺兩會召開前及開會期間都仲有維穩手影存在，睇淡的朋友都係唔好心急做淡，都係睇定啲！至於有貨者的朋友，弱勢股最好搵位出手，至於優質股仲可以坐多陣，見勢色唔對就食胡清貨。

至於最近唔好掂的板塊，當屬本地地產股，早前港府公開呼籲全港業主減租，雖然是否減租都係由個別發展商自行決定，不過當全社會都係度畀壓力時，就好考發展商在社會責任及利益之間的平衡智慧喇！加上近日香港又再爆出新增新冠肺炎個案，相信早前所謂的「報復式消費」又會重新收斂，對營運眾多大型商場的地產商不利。

東網財經專欄作者 古勝

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