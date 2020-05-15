【專家點評】麥嘉嘉：中美關係牽動市場情緒

聯儲局主席鮑威爾指，經濟高度不明朗及有顯著下行風險，但負利率並非局方現時考慮的貨幣政策工具，但他同時指出，只要疫情受控，經濟將有明顯恢復。鮑威爾的經濟前景看法打壓風險資產。聯邦基金期貨市場走勢顯示，投資者正在消化到2021年4月利率降至負0.1%的可能性，因這場大流行將美國經濟推向自大蕭條以來最嚴重的低迷。美國財長姆紐欽更警告，美國失業率可能高達25%，與大蕭條時期不相上下。

據外媒《Market News International》引述與美國政府關係密切的顧問及知情人士消息指，中國可能提議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限，或者援引不可抗力條款以減少購買美國商品的承諾，因中國「幾乎不可能」履行第一階段貿易協議的承諾。首階段貿易協議的利好因素已被今次疫情的爆發沖淡，而協議的執行亦有待觀察。至於下一階段談判暫時未有時間表。美國總統特朗普則表明，反對兩國重新商討首階段貿易協議。特朗普的強硬態度令中美關係更加嚴峻，為市場增添不確定性，預料市場波動將繼續擴大。

整體而言，騰訊最新季績稍勝於預期。騰訊披露，上季微信小程序的日活躍帳戶數超過4億。騰訊未來需要打造更強大的小程序生態，即使小程序未必帶來即時變現利益，但長遠將有利於騰訊的支付、廣告等業務，因商家為吸引更多新客會使用騰訊的廣告服務，同時也將利好騰訊的雲服務，尤其是SaaS(軟件即服務)服務可助商家與消費者建立更緊密的聯繫。

首季手遊收入揭示春節及疫情期間手遊強勁流水表現，由於騰訊遊戲的遞延入帳政策，預料手遊收入仍將成為未來季度騰訊業績重要增長動力。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

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