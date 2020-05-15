「以房養學」 零成本留學布里斯本

當地一個位於市中心Fortitude Valley的新盤已落成，每平方呎價僅港3,000港元起，可即時入住。

【特約報道】當家長送子女出國讀書時，有沒有想過有機會「零成本」留學，甚至得到投資回報？美聯環球營業董事周定國表示，這是「以房養學」的概念，只要及早在該國置業，非但可以省卻留學期間住屋所需的租金，而且大大降低留學期間的生活費及學費，同時可因應需要，把多餘房間出租達致「以房養學」之效。

近期澳元匯率暴跌正正是投資澳洲物業的契機，在全球相繼「放水」下，環球樓市有望踏入第二個「黃金十年」，其中布里斯本樓價更有望跑贏大市，人口增長是最大的催化劑。據澳洲統計局ABS研究報告預計，布里斯本人口將由現時約230萬人口，增加到2027年的300萬。

此外，布里斯本申請競逐2032年夏季奧運會主辦資格，亦推動當地基建發展及人口增長，加上昆士蘭及布里斯本政府計劃於核心地段打造世界級綜合旅遊度假娛樂區，勢大大刺激當地旅遊業，帶來大量經濟收益。

近年當地大學學房區需求愈來愈大，甚具升值潛力。首先，當地學房區新盤每平方呎價僅約3,000港元起，而且地理位置優越：以當地一個矚目新盤為例，該盤位處市中心Fortitude Valley，可立即入住及收租；兩分鐘步程直達火車站，距離布里斯本市中心僅一站之遙；距離當地著名的昆士蘭大學(The University of Queensland)及葛里菲斯大學(Griffith University)只需20分鐘車程；舉步可達當地排名名列前茅的Kelvin Grove State School；兩分鐘步程即達火車站，交通便捷生活配套非常完善。

不得不提的是，昆士蘭大學是澳洲常春藤名校聯盟「八大名校」之一，在2019年《QS University Rankings》世界大學評分中排名全球第48；至於葛里菲斯大學亦是當地排名前列的大學，其酒店管理專業位居全澳第一，世界第9位，護理學士課程更受到澳大利亞護理和助產學會委員會(ANMAC)認證，認受性極高，相信在疫情過後，全球提高對公共衞生的關注，會令更多學子對該科目趨之若鶩。

隨着近年愈來愈多留學生選擇在大學畢業後繼續進修，並在當地完成碩士及博士課程，需要在當地居留5至7年的時間，因此優質租盤絕對供不應求，考慮到未來7年的匯率及樓價升值憧憬，相信及早投資澳洲物業前景可期。

適逢香港中學文憑試結束在即，屆時將是留學高峰期。美聯環球本週六將邀請香港知名資深留學移民顧問古潔雯小姐現場拆解如何「以房養學」達致零成本留學，而且亦邀得部分澳洲知名大學代表，即場提供免費諮詢。

澳洲布里斯本物業投資及升學講座

日期：2020年5月16日（星期六）

地址：尖沙咀K11凱悅酒店大堂樓層（Salon II & III）

查詢：（852）9680 1857

講座時間：中午12時及下午2時