人民幣速遞：中間價升至7.0936　兌每百港元報91.79

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0936，較上日上調12點子。

離岸人民幣(CNH)兌美元跌至7.1179，每百港元兌91.79元人民幣。

亞洲市，美匯指數企100.31。

中國兩會召開前夕，中美關係本周再度升溫，多家機構發表報告，認為在大選之前美國政客的相關言論將會升級，並令人民幣受壓。即使貿易關係未實質性惡化，人民幣走勢亦可能持續偏弱。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，兩會之前和舉行期間，人民幣肯定會保持平穩。等兩會結束後可能會出現一點波動，人民幣可能會逐步貶值；目前最大的風險是美國的關稅威脅，一旦落地，會令人民幣出現更大幅度的下跌。

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