恒指跌逾百點　下試23700點關

港股反覆向下，恒生指數高開4點後，早段一度升過106點或0.4%，高見23,936點，其後倒跌逾百點，失守23,800點關，最新仍跌逾120點或0.5%，至23,706點；國企指數亦跌57點或0.6%，報9,429點。

中港地產股受壓，中國海外發展領跌2.4%，為表現最差藍籌；碧桂園及華潤置地均跌0.8%。九龍倉置業跌1.4%，長實集團發盈警股價跌1.3%，信和置業及太古同跌0.9%。觀塘安達臣道對出首置住宅地今日中午截標，市場估值45.7至81.7億港元。

重磅股中，中國移動跌0.5%；滙豐控股跌0.3%，標普日前下調其發行人信貸評級；騰訊創兩年新高後回軟，最新反覆跌至430元水平；友邦保險回升0.4%。

手機設備股瑞聲科技領漲逾6%，為表現最佳藍籌；舜宇光學科技升0.8%。

【09:21】【港股開市】恒指無方向 暫守23800點水平

中美關係再度緊張，港股無方向，恒生指數高開4點或0.02%，報23,834點；國企指數高開14點或0.15%，報9,701點。主板成交暫逾30億港元。

重磅股中，友邦保險首季新業務價值按年跌近30%，股價微跌0.15%至67.05元。騰訊跌0.1%企430元；中國移動跌0.7%；而滙豐控股升0.3%至38.25元。

內銀股發力，農業銀行及交通銀行升逾1%，建設銀行及工商銀行齊升0.6%，民生銀行升0.9%；而招商銀行則領跌1.2%。

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