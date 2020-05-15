A股快報：中美緊張局勢加劇　兩市穩升

中美緊張局勢加劇，美國總統特朗普考慮切斷中美雙邊貿易關係，並表示美國正密切關注在美上市的中概股。不過，內地三大股指開市齊高開，滬綜指高開10點或0.36%，報2,880點；深成指高開51點或0.47%，報11,013點；創業板指高開11點或0.53%，報2,128點。

ST康美開市漲停，股價報2.82元人民幣(下同)。中國證監會周四(14日)對康美藥業違法違規案作出行政處罰及市場禁入決定，決定對康美藥業責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款，對21名責任人員處以90萬至10萬元不等罰款，對6名主要責任人採取10年至終身證券市場禁入措施。相關中介機構涉嫌違法違規行為正在行政調查審理程序中。同時，中證監已將康美藥業及相關人員涉嫌犯罪行為移送司法機關。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0936，較上日上調12點子。

另外，上海證交所融資餘額升0.2%，至5,556.7億元。

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