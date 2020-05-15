新冠肺炎：亞開行料全球經濟損失或高達68萬億元

亞洲開發銀行(亞開行)周五(15日)表示，今年以來新冠肺炎疫情造成的全球經濟損失，可能在5.8萬億至8.8萬億美元(約45萬億至68萬億港元)之間，相等於全球國內生產總值(GDP)的6.4至9.7%，皆因停擺令全球經濟陷於癱瘓。

外電指出，亞開行早前預測新冠肺炎疫情為全球經濟帶來的損失介乎2萬億至4.1萬億美元，最新的預測顯然比原先預期更差。報道引述亞開行表示，最新預測的上、下限是假設限制活動和商業停擺分別持續3個月及6個月。

亞開行表示，遏制病毒擴散的措施可能在亞洲造成1.7萬億至2.5萬億美元的經濟損失，在中國造成1.1萬億至1.6萬億美元的經濟損失。

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