中國經濟：4月工業增加值按年增長3.9%　勝預期

中國國家統計局公布，4月份全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，3月份為下降1.1%，預期跌1.1%；按月增長2.27%。1至4月份全國規模以上工業增加值按年下降4.9%，降幅比1至3月份收窄3.5個百分點，預期跌5.4%。

4月份，分經濟類型看，國有控股企業增加值增長0.5%；股份制企業增長4%，外商及港澳台商投資企業增長3.9%；私營企業增長7%。分三大門類看，採礦業增加值增長0.3%；製造業增長5%，3月份為下降1.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。高技術製造業和裝備製造業增長較快。

4月份，社會消費品零售總額28,178億元人民幣(下同)，按年下降7.5% ，降幅比3月份收窄8.3個百分點，預期跌15.8%；按月增長0.32%。1至4月份社會消費品零售總額10.67萬億元，按年下降16.2%，降幅比1至3月份收窄2.8個百分點，預期跌15.6%。

網上零售較為活躍，1至4月份全國網上零售額30,698億元，按年增長1.7%，1至3月份為下降0.8%；其中，實物商品網上零售額增長8.6%，比1至3月份加快2.7個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為24.1%，比1至3月份提高0.5個百分點。

1至4月份，全國固定資產投資(不含農戶)13.68萬億元，按年下降10.3%，降幅比1至3月份收窄5.8個百分點，預期跌10%；4月份按月增長6.19%。分領域看，基礎設施投資按年下降11.8%，製造業投資下降18.8% ，房地產開發投資下降3.3%，降幅分別比1至3月份收窄7.9、6.4、4.4個百分點。全國商品房銷售面積33,973萬平方米，下降19.3%；商品房銷售額31,863億元，下降18.6%，降幅分別比1至3月份收窄7和6.1個百分點。

統計局表示，總的來看，4月份主要經濟指標有所改善，經濟運行正逐步向常態化復甦。同時，當前境外疫情仍在擴散蔓延，國內經濟穩定復甦仍面臨諸多挑戰。

● 專家：經濟活動趨於正常化

Principal Global Investors董事總經理兼投資組合經理Binay Chandgothia表示，自4月份內地重新開放以來，消費恢復緩慢。儘管剛公布的數據顯示，內地零售額持續萎縮，但自3月以來，看到消費的按月情況有所改善，這反映了儘管4月的消閒娛樂活動仍然保持沉靜，但經濟活動仍趨於正常化。電子商務的銷售繼續抵抗低迷，凸顯了內地經濟持續的「互聯網化」。在恢復廣泛經濟活動的幫助下，該行業的溫和增長標誌着內地消費者的逐步回歸。

展望未來，該行假設內地的GDP會在下半年增長，假設疫情影響不僅在內地而且在全球範圍內都受到抑制。但是，中美關係以及預期的進一步貨幣政策變化或財政刺激措施，可能會顯著影響市場復甦的速度。

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