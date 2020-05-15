港股格局：曾永堅料中長線資金候兩萬三入市

恒指周五早間未能重上兩萬四，其後轉跌至23,700點水平。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，現時投資者聚焦中美關係會否趨向惡化，繼而對環球經濟復甦構成障礙，加上疫情未來會否有第二波爆發仍是未知之數，皆影響市場情緒。

雖然今月下旬內地將舉行政治會議，投資者憧憬將有利好政策出台，但上述負面因素的影響力依然較大，令恒指有機會下試23,500點，甚至有跌穿23,000點關口的壓力。

他建議投資者現時適宜按兵不動。畢竟全球央行正大力放水，流動性充足，加上美國總統特朗普為了大選不會去得太盡弄垮經濟，倘若恒指跌穿兩萬三，相信仍會吸引中長線資金入市。

至於現時市場熱炒新股，他認為不要貿然高追。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626