中國經濟：4月城鎮調查失業率升至6%

中國國家統計局公布，4月份全國城鎮調查失業率為6%，比3月份上升0.1個百分點，預期為5.8%。

其中16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為13.8及5.5%，分別比3月份高0.5及0.1個百分點。

31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，比3月份上升0.1個百分點。4月份，全國企業就業人員周平均工作時間為44.3小時，比3月份減少0.5小時。

1至4月份，全國城鎮新增就業354萬人，與上年同期相比少增105萬人。

●專家料包括非城市居民失業率更高

雖然市場原先預計4月份內地城鎮調查失業率約5.8%，如今實際數字略高於預期，惟此前法國巴黎銀行的分析師預計，首季內地包括非城市居民在內的實際失業率可能高達12%，即大約1.3億人的工作受到中斷。

新加坡NatWest Markets的中國經濟學家Liu Peiqian則指出，內地的勞動力市場前景並不樂觀，因部分行業需要等到全球重新開放才能復甦。內地目前的復甦很大程度上是由政策驅動，而由內部經濟動力帶動的復甦尚未開始。

瑞銀則預測，內地正面臨20多年以來最糟糕的就業市場，今年就業人數預計將減少超過1,000萬人，遠遠有別於政府通常設定每年淨增加至少1,000萬個工作職位目標。

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