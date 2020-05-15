魚缸通：散戶唔敢高追沛嘉醫療
2020年05月15日 10:34
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新股沛嘉醫療(09996)周五掛牌，開市報26.8港元，較招股價15.36元高出74.4%。致富證券大埔分行經理Gordon話，好少散戶抽得中，所以都係得個睇字，但呢排上市嘅新股表現不負眾望，所以散戶最近都集中短炒新股。
沛嘉醫療每手入場費超過二萬元，加上開市已經大升，無咩散戶敢高追。相反，同日上市嘅另一新股物業管理企業建業新生活(09983)每手入場費較低，僅逾八千元，加上開市僅升逾兩成，散戶覺得追入仲有水位賺，就撲入場。
Gordon分享，好多散戶都係抽新股老手，會識趕喺新股截飛前，留意市場氣氛及其超額認購量，再判斷抽唔抽。而佢就會從旁提醒散戶控制注碼，減低投資風險。
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