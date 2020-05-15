港股格局：姚浩然指大市仍處上落區間
2020年05月15日 10:34
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股表現反覆，市場憂慮中美關係緊張，加上美國上周首次申領失業救濟人數差過預期，反映就業市場未有改善，拖累美股一度急跌，但其後傳出公司併購消息，帶動道指倒升377點收市。他認為，由美國聯儲局主席鮑威爾言論可見，暫不會採取負利率，美股借勢向下，料暫未脫上落市格局。
至於港股，雖已失守10天、20天及50天線匯集區，但恒指現時仍處於23,500至24,800點的上落區間，大市暫未見明顯方向，炒股唔炒市機會較大，觀望下周內地召開的兩會會否有更多政策消息出台。
周五(15日)有兩隻新股掛牌，「凍資王」沛嘉醫療(09996)，以及物管股建業新生活(09983)暗盤交易均有明顯升幅。姚指出，醫療及物管板塊均為近期熱炒主題，但由於沛嘉醫療已大幅抽升，現價再追值博率未必太高。相反市場普遍看好物管行業前景，近期二三線物管股亦有資金追捧，料建業新生活上市後仍有一番作為，認為較沛嘉醫療值博。
友邦保險(01299)公布首季業績，姚浩然認為新業務價值下跌為市場預期之內，隨着內地疫情持續好轉，香港未來恢復通關，料可支持友邦訂單回升。另外，友邦未來有機會進一步打入中國市場，中長線亦有利公司業務。不過，現時環球市場處於低息環境，對保險公司不利，友邦短期前景難望樂觀，料股價仍會跑輸大市。
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