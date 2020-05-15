港股格局：姚浩然指大市仍處上落區間

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股表現反覆，市場憂慮中美關係緊張，加上美國上周首次申領失業救濟人數差過預期，反映就業市場未有改善，拖累美股一度急跌，但其後傳出公司併購消息，帶動道指倒升377點收市。他認為，由美國聯儲局主席鮑威爾言論可見，暫不會採取負利率，美股借勢向下，料暫未脫上落市格局。

至於港股，雖已失守10天、20天及50天線匯集區，但恒指現時仍處於23,500至24,800點的上落區間，大市暫未見明顯方向，炒股唔炒市機會較大，觀望下周內地召開的兩會會否有更多政策消息出台。

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