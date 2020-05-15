港府：修訂印花稅條例降ETF交易成本

港府在憲報刊登《2020年印花稅條例(修訂附表8)規例》，旨在修訂《印花稅條例》(第117章)附表8，以寬免在分配及贖回在港上市交易所買賣基金(ETF)單位的過程中，涉及交易所買賣基金莊家活動的股票買賣印花稅。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，交易所買賣基金市場的迅速增長為香港證券市場的發展帶來新機遇。新措施將會透過降低在港上市交易所買賣基金的交易成本，推動香港的交易所買賣基金市場的發展，並提升香港證券市場的深度和流動性，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。

他續稱，樂見香港交易及結算所也致力推出進一步措施，以降低在香港買賣交易所買賣基金的成本。有信心能吸引更多交易所買賣基金在香港市場上市，並把香港發展成為區內首選的交易所買賣基金樞紐。

財政司司長在2020至2021年度《財政預算案》中公布該項新措施，寬免交易所買賣基金一級市場活動的股票買賣印花稅。在香港二級市場買賣交易所買賣基金的印花稅自2015年起已獲寬免。

《規例》周五(15日)刊憲後，將於5月20日提交立法會省覽，並進行先訂立後審議程序。《規例》將於8月1日生效。

港交所市場主管姚嘉仁表示，相信這項重大新措施將進一步降低在港上市ETF的交易成本。該所期待繼續與ETF投資者和業務夥伴合作，積極推動香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

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