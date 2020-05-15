【專家樓評】黃詠欣：定息按揭計劃划不划算？

近日香港按揭證券有限公司將定息按揭計劃再優化，透過銀行提供貸款上限1,000萬元，年利率分別為10年2.55%、15年2.65%、20年2.75%的定息按揭貸款，在定息期後的按揭利率為P-2.35%(現時P為5.25%)，供款期最長為30年，此次計劃主要賣點是可以免壓力測試。

不過要注意雖然是「免壓測」，但借款人依然要符合「供款佔入息比率」的要求，換言之此計劃只對於入息僅僅符合「供款佔入息比率」的人士是有幫助。至於「供款佔入息比率」是以哪個利率計算呢﹖假設選用10年定息及供款期30年，銀行會以定息期後的按揭利率即P-2.35%(實際息率為2.9%)去計算。

雖然選用定息按揭對借款人的入息要求相對較低，但是每月供款支出會比現時的P按/H按為高，尤其是最近銀行同業拆息回落，以5月12日為例1個月銀行同業拆息更回落至0.717%，即選用H按的實際按揭息率不足2厘，比選用定息按揭計劃慳息0.55%-0.75%，故此若借款人能夠提供擔保人，其實不用考慮此計劃。

另外，坊間很多人以為此計劃有助選用發展商「呼吸plan」的人士轉按，但筆者認為事實並非如此。由於當初選用「呼吸plan」的人通常都要未能提供入息證明、稅單等，即使此定息計劃「免壓測」，如他們未能提供入息證明等文件，銀行亦不能批出按揭。另外，若果打算申請「高成數按揭」亦不需選用此計劃，因為上年10月推出新的高成數按揭計劃已能接受爆壓測人士的申請，看來此計劃只適合小部分人士選用。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626