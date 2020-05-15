《財富》中國40歲以下商界精英榜　抖音母企創始人張一鳴奪冠

《財富》雜誌網站周四(14日)公布中國40歲以下商界精英榜，抖音(TikTok)母企字節跳動的創始人兼全球首席執行官、37歲的張一鳴奪冠。旗下抖音全球總下載量已經達到19億次，2020年2月的單月收入達到了5,040萬美元，在印度市場的月活躍用戶達8,100萬。

商湯科技創始人兼首席執行官、38歲的徐立排名第二。他曾於去年7月接受財經媒體彭博採訪時透露，公司估值已逾70億美元。

至於排名第三的數坤科技創始人兼首席執行官、39歲馬春娥，是榜單上排名較前的女士。新冠肺炎疫情期間，她所帶領團隊在春節期間快速研發新冠肺炎人工智能輔助診斷系統。

第四至十名分別是37歲的滴滴創始人兼首席執行官程維；38歲的快手創始人兼首席執行官宿華；30歲的Lightelligence創始人兼首席執行官沈亦晨；同為36歲的小紅書創始人兼首席執行官毛文超及瞿芳；39歲的每日優鮮創始人兼首席執行官徐正；37歲的極飛創始人兼首席執行官彭斌；39歲的知乎創始人兼首席執行官周源。

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