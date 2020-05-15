特朗普警告：美企若不撤出境外業務 將被加徵新關稅

最新中美關係再趨緊張，美國總統特朗普周四(14日)警告，可能對境外生產商品的美國企業加徵新關稅，作為加速推動供應鏈撤出中國的舉措。

針對是否賦予減稅優惠給那些將製造業務撤回的企業，外電引述特朗普強硬表示，若企業不這麼做，它們可能面臨新關稅，但沒有具體說明稅收形式，並稱關稅為促使企業將製造業務撤回美國的「誘因」。特朗普又指，如果想仿照其他國家在貿易上樹立疆界，蘋果公司(Apple)旗下100%的產品將全數留在美國生產，這就是運作模式。

自疫情爆發後，特朗普政府積極推動美企製造業務及供應鏈撤出中國，一方面也是為了懲罰中國在疫情方面處理不當。

根據美國商務部數據，截至今年1月，即疫情大規模爆發前，美國政府的新關稅已導致美國企業遭受460億美元的損失。許多商業團體和經濟學家強烈呼籲至少暫時降低關稅，幫助企業緩解營收下滑帶來的成本壓力。

隨着疫情爆發大幅削弱全球經濟前景，全球經濟恐面臨1930年經濟大蕭條以來的最大跌幅，國際貨幣基金組織(IMF)5月初暗示下調經濟增長預期之際，警告中美貿易壁壘恐延長這個近90年來最嚴重的經濟衰退浪潮。

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