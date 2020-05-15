【高盛推介】美團落後其他科技股 博反彈留意認購證
2020年05月15日 11:26
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(14日)高見123元，再創歷史新高，收市升約2.9%。周五(15日)早段則下跌約2%，表現落後其他科技股。恒生指數將於下周一(18日)宣布，有關恒指及國指應否納入同股不同權(W股)公司及第二上市公司諮詢總結。市場憧憬美團有機會染藍。
觀察個股認股證資金流向，過去3個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約1,800萬元。牛熊證方面，則見周四牛證獲資金轉向部署，錄得約250萬元資金流入。而熊證則錄得約180萬元資金流入。港股通方面，則見周四北水繼續追捧美團，錄得約1.15億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意美團牛證(69627)，收回價102.08元，行使價99.08元，換股比率100，槓桿比率5.9倍。
另一方面，近日市場關注行使價131元附近、10月份到期的認購證。投資者如計劃部署認購證，可留意當中的美團購證(19444)，行使價131.1元，2020年10月9日到期，實際槓桿6.3倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約4個月的美團購證(14000)，行使價126.8元，2020年8月31日到期，實際槓桿6.9倍。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約7個月的貼價美團沽證(27359)，行使價100.91元，2020年12月23日到期，實際槓桿4.2倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上槓桿最高之一的美團熊證(69631)，收回價124.8元，行使價127.8元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，市場槓桿最高之一熊證。
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