【專家樓評】李志成：新盤搶開售　料帶旺二手成交

疫情衝擊經濟，香港今年第一季GDP按年跌8.9%，為有紀錄以來最大跌幅，疫情對本港經濟影響不容忽視。不過市民置業剛性需求持續，物業市場相對仍較穩健，首季私人住宅樓價僅跌1%，可見磚頭抗跌力強，吸引資金流入避險。

隨着本港疫情緩和，政府局部放寬禁聚令，購買力得以釋放，睇樓活動愈來愈活躍，二手成交呈報復式反彈，市場屢現新高價承接。發展商亦趁機展開推盤攻勢，5月有多個新盤排隊登場，屯門新盤率先開價，為疫情爆發以來首個開價的全新盤，以低市價搶攻，預計會對市場起指標作用。

息口方面，美國推行無限量寬下，港息高於美息，套息交易活躍，資金持續流入本港，令港匯強勢，金管局已多次入市沽港元，銀行體系結餘增加，與樓按相關的1個月港元拆息下跌，有助選用H按業主控制供樓開支。金管局預期銀行體系結餘進一步上升，可見市場資金充裕，息口相信將持續於低位徘徊，對樓市交投有利好作用。

短期內新盤戰火一觸即發，相信本月一手成交將顯著回升，5月份交投有望重返1,000宗以上水平，甚至有力挑戰1,500宗，而一手向隅客亦有機會回流二手市場，相信樓價亦會喘定，對第二季樓市有支持。

香港置業行政總裁 李志成

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