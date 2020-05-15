瑞聲科技首季純利按年急挫87%

季內集團實現收入35.6億元，同比下降5.1%；毛利8.23億元，同比下降27.1%；毛利率同比下降7個百分點至23.1%，淨利同比下降87.8%至5,300萬元。由於季節性原因及新型冠狀病毒疫情衝擊，集團生產運營計劃和產能利用率受到嚴重影響，外加防疫復工帶來的額外非經常性生產成本和經營性費用，進一步影響了集團第一季度業績表現。

5G的快速發展為市場注入新動能，集團將持續提升技術研發及高精密製造能力，進一步提質增效，確保在各領域的領先優勢。季內集團投入研發費用人民幣4.89億元，目前在崗研發人員共計4,273人，專利數量為4,885項，較去年底相比增長474項。

聲學方面，超線性結構平台技術升級路線明確，下半年將推出±0.75mm振幅的全新產品；光學方面，今年將保持增長態勢，營收及毛利率同比持續攀升，7P等更高規格的塑膠鏡頭，以及獨家的晶圓級玻璃產品將陸續量產，鏡頭模組業務穩步推進；電磁傳動方面，橫向線性振動馬達已成為安卓旗艦手機核心賣點，並將進一步向中低端市場逐步滲透；微機電系統器件業務銷售額持續增長，在手機市場的份額穩步提升。

在全球新冠疫情蔓延形勢下，集團耗資近千萬為全體員工免費做核酸健康檢測，與供應商、客戶緊密聯繫，共同克服各種困難，推動各項生產運營工作在3月中旬全部恢復。

疫情對經濟造成的嚴重影響，增加市場需求的不確定性，因此集團在財務管理方面依舊保持審慎，並嚴格審查資本開支和研發費用的預算，進行主動的流動性管理。季內公司經營性現金流為10.8億元，扣除10.1億元資本開支，截止2020年3月31日，淨資產負債率仍只是8.7%，現金餘額為58.1億元。穩健的財務狀況對集團發展的可持續性至關重要，也保障了未來持續創新和發展的能力。

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