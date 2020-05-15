國泰4月客運量按年急挫99%　首4個月蝕45億

在首4個月，載運乘客人次按年下跌64.4%，運力下跌49.9%，而收入乘客千米數則下跌59.1%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情大流行對業務的衝擊依然空前嚴重。今年截至4月為止，集團旗下兩家全服務航空公司(國泰航空及國泰港龍)已錄得未經審核的虧損45億港元；而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。

4月份僅運作少數基本客運航班往來14個目的地。月內乘客需求持續下跌，每日載客量少於500人。政府禁止旅客來港過境，加上出境旅遊需求極微，所以在有限的乘客當中，大部分為由北美和英國等地返港的入境旅客。

公司展望，現階段仍未見到任何情況會改善的迹象。預期5月每日平均載客量將會維持在大約500人次，而商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓。整體而言，不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復。

此外，兩航空公司4月運載的貨物及郵件合共84,634公噸，按年下跌48.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少37.3%。運載率上升7.6個百分點，至70.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌44.1%。在首4個月，載運貨物量按年下跌26.6%，運力下跌25.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌20.6%。

4月份的整體貨運量較3月下跌接近1/3，主要因為公司需進一步削減客運網絡，連帶影響機腹運力。此外，多國實施封城，影響若干貨物(包括鮮貨、海鮮、動物、工業零件及設備等)的運送。

林紹波稱，業界組織及行業分析師普遍認為，全球航空業的復甦期將會非常漫長，並預期國際旅遊的需求增長將較本地旅遊緩慢，因邊境限制只會逐步放寬。業界大都認為國際旅遊的需求要待數年才能恢復至疫症前的水平。

林續稱，集團並沒有境內航線網絡可以受惠。早前已宣布將會在未來兩個月營運少數基本的客運航班。雖然打算稍為增加客運航班運力，由5月的3%增至6月的5%，惟計劃亦需視乎政府放寬防疫措施的力度。

此外，林認為航空業正面對有史以來最嚴峻挑戰，現正全面評估業務所有範疇，確保在危機過後仍具競爭力。全球過去數月經歷翻天覆地的巨變，公司必須盡一切努力適應新形勢及保障未來。

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