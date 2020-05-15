敏華去年純利升20%　午後股價曾飆15%

集團指出，經營業績受到2020年初爆發的新冠肺炎影響，並已經採取一系列預防和控制措施，並將繼續採取以下措施：在中國大陸各地實施，包括對人員出行和交通安排的一定程度的限制和控制，對某些居民的隔離，工廠和辦公室對衞生和防疫要求的提高以及鼓勵社會疏遠等。

隨着疫情傳播到其他地區，包括但不限於越南，歐洲，美國和澳洲之後，管理層還採取相關措施，以盡量減少不利影響。集團將密切關注疫情的發展，並評估其對集團財務狀況和經營成果的影響。

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