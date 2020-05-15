新盤動向：Wetland第2期示範單位現睇樓人潮
2020年05月15日 12:32
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新一輪大盤開售潮爆發，市場反應理想。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，周五(15日)起正式開放示範單位予公眾參觀，位於九龍站環球貿易廣場的售樓處內、外均出現排隊睇樓人潮，人龍更一度伸延至售樓處外商場不同樓層。
因應疫情，發展商是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦採取人流管制，並探測參觀人士體溫，每小時進行消毒，亦已提供充足消毒用品等供使用。
該盤日前公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368港元，首批單位包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。
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