新盤動向：Wetland第2期示範單位現睇樓人潮

因應疫情，發展商是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦採取人流管制，並探測參觀人士體溫，每小時進行消毒，亦已提供充足消毒用品等供使用。

該盤日前公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368港元，首批單位包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。

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