鱷王達利奧：美國經濟復甦或需5年　「分餅仔」不利資本家

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧(Ray Dalio)接受外媒訪問時表示，與世界當前經濟形勢最接近的是1929年大蕭條，當時經濟蕭條持續到1930年代，被視為美國歷史上最嚴重的經濟危機。他預測，即將到來的低迷將需要一段持續數年甚至長達5年的復甦期。他又表示美國當局將重新考慮如何「分餅仔」應對經濟危機，這對資本家誠屬不利。

他指出，要把病毒當成海嘯來襲，即使病毒完全消失了，再也看不到它，但仍會造成種種損害，如財務損害、收入損失，資產負債表受到損害，需要進行重組。因此，這將阻礙復甦。事實上，疫情令全球市場達數千萬人失業之前，全球經濟已現警號，包括美國的巨額債務，巨大的財富和政治洪溝，以及美國與中國的衝突。他又指出，目前美國的利率已很低，由於聯儲局無法進一步降低利率，中央銀行在以過去包括2008年的經濟衰退中提振經濟的方式將受到了限制。

達利奧還認為，美國不斷增長的債務負擔，與1930年代之間也存在相似之處。由於美國本季度將創紀錄發債高達3萬億美元來援助經濟，國債高達約25萬億美元，這使聯邦赤字達到了第二次世界大戰以來的最高水平。經濟學家警告說，如此高的債務水平，只會使美國更難擺脫經濟衰退。

面對當前的低迷，達利奧期望這種「重新排序」能夠使人們圍繞諸如解決貧富差距、公司稅、醫療保健，甚至美國與中國等新興大國的關係。市場很快會關注到，如何分配財富、對健康護理和稅收有着甚麼意義，而這些實際上要視乎美國的政治氣候以及在疫後哪些領導人上台，但他至少認為，經濟下滑將推動更強有力的對話，這很可能導致醫療保健水平降低成本，較高的工資和較高的公司稅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626