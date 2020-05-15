【瑞通推介】不少騰訊牛證仍維持高街貨

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望中美關係發展，美股隔晚倒升，收報23,625點，升377點或1.6%，結束三日跌勢。

恒指周四(14日)收報23,829點，跌350點或1.4%。周五(15日)早段反彈數十點，於24,000點關口前爭持，未有明顯方向。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾9,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者博大市將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

騰訊控股季績勝預期，獲多間券商唱好，周四曾漲逾4%，高見447元的逾兩年高位，不過及後獲利盤湧現，最終僅升0.2%收市，報430.6元。該股周五除淨，徘徊430元以上，高位升1.4%至435.6元，短期留意能否再次升破440元。周四有333萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有741萬元淨流入。

美團點評連日強勢破頂，周四曾升至123元歷史新高，收報121.5元，升2.8%。股份在3日內累漲10.7%，9日RSI飆至80以上的極度超買水平。有券商指美團在MSCI中國指數中的權重獲上調，預期將獲逾132億元被動資金流入，配合市場憧憬美團將「染藍」，令股份連日炒上。該股周五早段整固，跌約1%，跌穿120元關。公司將於今月25日公布首季業績。周四分別有242萬和893萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技周五公布首季業績，股價近日守穩35元，未有再破底，或反映市場對業績表現已有所預期。瑞聲周內於40元關口附近穿梭，周四收報40.05元，升0.7%，盤中曾升至40.95元，創1個月高。周五早段升逾2%，高位升抵44元。周四有311萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有5萬元淨流出。

新股市場憧憬有更多中概股回歸，不過大市下跌影響投資氣氛。香港交易所周四以近全日低位249.6元收市，跌近2%，3日升勢告終，並失守10天線。周五早段回穩，收復250元和10天線。周四分別有283萬和122萬元淨流入其好倉和淡倉。

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