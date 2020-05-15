【高盛推介】留意瑞聲科技認購證
2020年05月15日 13:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：受惠於蘋果公司(Apple Inc.)產品銷售暢旺，及於周五(15日)公布業績的瑞聲科技，早段高開約1,2%後隨即發力急漲，高見44元，突破1個多月高位。有報道指，今年首季印度市場的Apple智能手機出貨量大幅升71%。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向在業績公布前部署認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約370萬元。
投資者如計劃業績公布前部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約8%的瑞聲購證(25707)，行使價46.51元，2021年4月23日到期，實際槓桿3.2倍。
價外的選擇則可留意明年3月到期的低街貨瑞聲購證(23458)，行使價54.9元，2021年3月26日到期，實際槓桿3.7倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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