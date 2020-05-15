全球經貿戰：美國擬追債　要求中國兌付1.6萬億美元清朝債券

早在2019年，已有美國投資者擬要求中國償還由清政府於1911年發行的價值近1.6萬億美元(約12.48萬億港元)「清朝債券」。外媒報道，隨着近日中美緊張局勢加劇之際，這件事可能成為美國政府的制華籌碼！

該批債券目前由美國債券持有人基金會(American Bondholders Foundation)持有，最早可追溯至1912年清朝政府被推翻時。ABF主席Jonna Bianco認為，特朗普是「說到做到」的總統，且曾當面告訴Bianco，將要求中國償還該筆債券以示負責。

據報道，Bianco的基金會掌管美國債權人95%的授權書，他認為要求中國償還債券並非懲罰，而是基於國際金融的基本準則。

該批債券由晚清政府為資助建設湖廣鐵路而發行，面值分別為20及100英鎊，且債券上有清朝「郵傳部印」公章，和郵傳大臣盛宣懷的簽名，並蓋有「大清欽差出使大臣關防」印章，美國至少有數千人持有該批債券。惟新中國成立後，中方從未承認這項債務。考慮到通脹、利息和賠償費用，估計涉資近1.6萬億美元。

針對中國在新冠肺炎疫情的處理，特朗普政府與部分國會官員近幾周一直研究擬懲罰北京的方案。特朗普近期指考慮切斷中美雙邊貿易關係，還表示美國正密切關注在美上市中概股。

值得留意的是，早於中美貿易戰開打時，去年9月已有報道指美國曾研究要求中國政府償還一批清朝國債，惟當時報道指，華府內部也認為有關做法在法律上並不可行。

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