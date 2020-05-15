【大行報告】券商唱好 中芯曾飆3%再破頂

摩根士丹利指出，該公司管理層上調次季指引，預期產能滿荷下收入將按季增長3%至5%。該行認為，中芯有強勁議價能力，利潤空間較大，估計第二季毛利率將由首季的25.8%升到26%至28%。

不過，大摩擔心其終端需求未能追上半晶圓廠的高利用率，考慮到市場對智能手機及真無線產品需求不高，相信CMOS圖像傳感器(CIS)及NOR Flash的需求會減弱，預測其第三季收入將輕微下跌；目標價則由12.2元調升至18元，評級由「減持」上調至「與大市同步」。

野村表示，該公司真正的挑戰料下半年出現，因半導體客戶於上半年被逼建立庫存；但預計中芯今年上半年表現強勁，上調其今明兩年毛利預測29%至37%，目標價由10元上調至19元，評級維持「中性」。

美銀指出，上調其2020/21年每股盈利預測，目標價由18.5元升至21元，評級維持「中性」。

大和亦上調中芯目標價至11.5元，維持「沽售」評級。

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