利奧坊．曦岸首推100伙　開放式入場費逾463萬起

市區新盤市場爆發混戰。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下旺角利奧坊‧曦岸，首張價單推出100伙，開放式佔28伙，一房佔72伙，折實售價介乎逾463.88萬至逾653.51萬港元，呎價由22,692至26,182元，最低售價單位為2座6樓L室，實用面積197方呎。

他指出，首批價錢吸引，周日(17日)起接受認購登記，銷售安排將於短期內公布，最快月內開售。價單顯示，首批單位折實平均呎價為24,260元。

資料顯示，同系利奧坊‧凱岸於2018年6月公布首張價單推出103伙，折實平均呎價23,912元，面積194方呎開放式戶折實入場費由441.75萬元起。

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