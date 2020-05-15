【專家樓評】周定國：低息利好環球樓市　英澳最值博

早前疫情觸發全球恐慌情緒急漲，全球資金流入美元避險，美國股市四度溶斷，油價更加出現大崩盤，跌到歷史性負數。反而環球樓市可以企穩，疫症爆發以來，香港樓價相比2020年第1季只是下調不足3%，倫敦今年頭兩個月樓價亦大致平穩，在低息低稅低匯率時代，相信環球樓市將會成為資金避難所，預期環球樓市將會踏入下一個黃金十年。

英鎊低水，英國終於脫離歐盟，令許多本來觀望的投資者開始入市英國物業市場。有外資大行預計，未來五年英國的樓價整體會上升約14%，其中倫敦樓價的升幅更加會超過18%，加上英國保守黨將會在明年3月後向海外買家額外徵收2%印花稅，不少買家決定在加稅之前入市。4月倫敦更出現透過VR睇樓網上買入價值港幣5,800萬元單位的個案，可見疫情無阻海外買家買英國樓的熱誠。

澳元匯率低，許多人都會選擇留學同埋移民澳洲，澳洲房地產需求增加利好澳洲樓市。其中，布里斯本樓價有機會跑贏大市。有當地大型銀行預測，布里斯本2020年樓價將會上升8%。加上昆士蘭同布里斯本政府即將在核心地段打造世界級綜合旅遊度假娛樂區，將會大大刺激當地的旅遊業，帶來大量經濟收益。

此外，布里斯本申請競逐2032年夏季奧運會主辦資格，亦都會推動當地基建發展和人口增長。澳洲統計局ABS研究報告預計，目前布里斯本有230萬人口，相估信到2027年將會增加到300萬，人口增長將會成為刺激布里斯本樓價向上的催化劑。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國

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