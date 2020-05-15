歷峰上個財年少賺67%　憂奢侈品業難迅速復甦

卡地亞母公司、瑞士歷峰集團(Richemont)截至3月底止一年純利大跌67%至9.31億歐元(約78.7億港元)，遜市場預期的12.9億歐元，部分原因是前一年同期錄得14億歐元會計收益，若扣除此因素，純利應跌34%。與此同時，歷峰集團主席魯珀特(Johann Rupert)對奢侈品業可以很快從疫情中復甦的樂觀預測潑冷水，警告業界未來3年可能面對嚴峻的經濟局面。

魯珀特坦言，對全球經濟感到非常憂慮，並且擔心許多政治家正在作出無法兌現的承諾，認為當前形勢並非只是停頓，而是重設。他續指，零售點關閉、消費態度改變，以及消費者信心受壓，均會影響今年的業績表現。

於截至3月底止一年，歷峰集團整體收入升2%至142.3億歐元，期內鐘錶業務受到經濟放慢的影響較大，經營溢利大跌20%，收入亦跌4%，反觀珠寶業務較穩固，收入升2%，經營溢利跌7%。集團現已看到業務改善的迹象，包括在內地462家零售店已重開，錄得強勁需求，但現階段無法作出有意義的業績預測。

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