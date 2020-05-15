二手樓價指數按周升0.54%

中原城市領先指數CCL最新報175.94點，按周升0.54%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.74點，按周升0.62%。CCL(中小型單位)報176.67點，按周升0.58%。三大整體指數連續9周低位爭持，累積上升力量。CCL於175點窄幅徘徊，CCL Mass於178點徘徊，CCL(中小型單位)於176點徘徊。

CCL(大型單位)報172.15點，按周升0.30%。豪宅樓價連續11周於172點窄幅徘徊，等待向上。

CCL四大整體指數齊升，為9周內第3次。本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創11周新高，顯示樓市正準備向上突破，樓價止跌回升。二手成交持續暢旺，樓市新一輪升浪開始。樓價擺脫過去好淡爭持的局面，未來幾周CCL轉勢上升。

本周四區三升一跌。新界西CCL_Mass報164.79點，創12周新高，按周升1.93%。過去4周，指數三周升一周跌；相信新一輪升市由新界西開始，帶領未來整樓價向上。港島CCL_Mass報181.99點，按周升0.80%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報174.56點，按周升0.72%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報186.52點，按周跌1.64%，走勢反覆。近9周計，四區指數三升一跌出現4次，三跌一升有4次，兩升兩跌有1次，顯示樓價累積力量，準備向上突破。

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