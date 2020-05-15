【大行觀點】亞太區股市較美國平穩有原因…

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，一個顯淺的常識，乃當風速加快時會引起物體振動並發出呼嘯，但音高不僅取決於所受衝擊的程度，也取決於物體本身的基本面。2020年3月全球股市風暴導致亞洲和美國股市均遭遇熔斷，隨着對疫情大流行的擔憂加劇，股價全面下跌。不過儘管下跌的幅度大致相同，但波動率有所差異，就如亞洲在激烈的股市震盪中波動率相對美國較小。

儘管疫情大流行會打擊全球整體經濟增長，但平均而言，亞洲所受的衝擊要小於美國。風暴來臨後，美國的短期增長前景更加疲軟並且估值較高，意味美股處於一個相對更加暴露於風險的位置。亞洲股市自2013年來經歷數次波折，相較之下，美股則隨着市盈率穩步攀升。

儘管衝擊程度不同，但高槓桿投資的流行和交易所買賣產品(ETP)規模擴大是困難時期影響波動率的重要因素。美國股市中槓桿率升高可能會加劇拋售壓力。2005至2019年期間全球ETP產業增長了15倍，達6.4萬億美元，主要是由美國推動。目前ETP佔美國市值的10%，高於亞洲任何一個經濟體。而且最近在大流行影響經濟的最艱難時期，ETP交易激增。2020年3月隨着市場擔憂加劇，ETP在股票交易總額中的份額攀升至24%。而亞洲的情況則不然。

亞洲和美國之間的另一個主要區別是股票回購為市場提供了多少支援。自從2018年特朗普政府削減企業稅以來，美國的股票回購加速。受惠於繳稅減少，回購額從2017年的5,450億美元上升至2019年的7,350億美元。

鑑於疫情對經濟造成的巨大影響，企業需要現金，因此股票回購不會像以前一樣容易，這使得股價失去一個關鍵支撐。亞洲2018和2019年的平均回購率遠低於1%，而美國則為3%。這也意味投資者的實際需求支持着回報率較高但回購率低的市場，例如新西蘭和台灣。

最後，除了增長前景和估值以及市場結構的根本差異外，亞洲各國政府還視情況利用穩定基金抑制市場的過度波動。儘管實際程度難以估算，但這也是值得關注的重要因素之一。

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