【市後重點睇】油價漲3%　道期上揚

美匯指數企100.2；離岸人民幣(CNH)略回落至7.1147；港匯見7.7512；美元兌日圓跌至107.1；歐元企1.0816；英鎊見1.2211。金價報1,736美元。布油升3.85%至33.33美元，紐油漲3.7%至28.58美元。道指期貨升83點。

●市後關注點

-17:00 歐元區首季國內生產總值(GDP)

-20:30 美國4月零售銷售；美國5月紐約製造業指數

-21:15 美國4月工業生產

-22:00 美國3月商業庫存；美國5月密歇根大學消費情緒指數

-瑞聲科技首季純利按年急挫87%，股價升6.49%。

●中國經濟：

-4月城鎮調查失業率升至6%。

-4月工業增加值按年增長3.9%，勝預期。

●亞洲股市：日股收漲逾百點，韓澳股報升。

●香港第一季經濟增長修訂數字維持收縮8.9%。

●日本4月PPI按年跌2.3%，遜預期。

●鱷王達利奧：美國經濟復甦或需5年，「分餅仔」不利資本家。

●淡馬錫加入Facebook虛擬貨幣Libra項目。

●特朗普警告：美企若不撤出境外業務，將被加徵新關稅。

●全球經貿戰：美國擬追債，要求中國兌付1.6萬億美元清朝債券。

●新冠肺炎：印尼4月進口暴跌18%，貿易逆差3.4億美元。

●【全球攬炒】滙豐下調今年全球經濟預測至萎縮4.8%。

●《財富》中國40歲以下商界精英榜，抖音母企創始人張一鳴奪冠。

●高盛料油市最糟糕時期已過，6月將現供應短缺。

●歷峰上個財年少賺67%，憂奢侈品業難迅速復甦。

●國泰4月客運量按年急挫99%，首4個月蝕45億。

●中銀批出逾2800宗疫情支援申請，樓按延期還本佔半。

●PayMe付款漏洞！專家：滙豐可考慮改變程式設計。

●港府：修訂印花稅條例降ETF交易成本。

●新盤動向：

-Wetland第2期示範單位現睇樓人潮。

-利奧坊．曦岸首推100伙，開放式入場費逾463萬起。

●安達臣道首置地中午已截標，暫錄8份標書。

●二手樓價指數按周升0.54%。

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