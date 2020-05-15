中證監易會滿：重大財務造假案將查到底

據內地報道，中國證監會主席易會滿周五(15日)出席活動時稱，已集中力量查辦康得新(現為* ST康得,002450.SZ)、康美藥業(ST康美,600518.SH)等一批市場高度關注、影響惡劣的重大財務造假案。

這些案件具有三大共同特點，一是造假周期長、金額巨大，往往持續數年時間，虛報增加利潤動輒數十億乃至上百億元人民幣；二是出現系統性、規模性造假現象；三是造假同時往往出現違規擔保、內幕交易、操縱股價等違法犯罪行為。對這類案件，中證監將一查到底，必出重拳，切實保護投資者權益。

他又指，新冠肺炎疫情對部分內地上市公司經營造成影響，在正常的業績波動上，相信市場及投資者是能理解，但絕不能「說假話、編故事、做假帳」，更不能藉疫情之名炒作，這既是市場的基本約束，也是監管的底線。

對於近期個別境外上市公司出現的涉嫌財務造假等問題，易會滿指，正在與境外監管機構保持密切溝通，將在跨境證券執法、審計監管等領域進一步加強合作，共同推進健全國際金融治理體系。

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