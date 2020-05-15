以上所述之預計股東應佔虧損淨額增加，主要歸咎於從本年度下半年開始的社會不穩定情況及從第四季開始爆發的新冠狀病毒流行病，令入境旅客人次大大減少並且打擊本地消費者情緒，導致收益和毛利下降。集團的零售業務及其攝影相關產品的銷售更因疫情而實施的全球旅遊限制和社交隔離措施而深受影響。

此外，經濟疲弱令集團投資物業估值之淨收益減少，進一步擴大本年度與上年度相比之淨虧損。

為應對艱難的經營環境，集團於本年度內採取了一系列成本控制措施，包括但不限於大幅減少廣告和市場推廣開支，與業主協商租金減免及與供應商和商業合作夥伴尋求更優惠條款。此外，公司所有執行董事均於2020年3月起暫時將其每月薪金降低20%，員工亦被要求每月作2至4天的無薪休假，直至另行通知。

董事會認為，集團的整體財務狀況及營運仍然穩健。

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