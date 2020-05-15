【中環剝花生】中美爆金融戰有幾危？
2020年05月15日 16:51
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新型冠狀病全球肆虐，中美關係每況愈下，兩國貿易、金融、科技戰已如箭在弦，中美金融脫鈎風險有幾大？若一旦發生，後果有多嚴重？投資者在這個岌岌可危的環境下，應該如何自保？
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