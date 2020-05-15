【航空業當災】南航4月客運運力投入按年挫64%
2020年05月15日 17:39
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(中新社圖片)
中國南方航空(01055)公布，2020年4月，集團客運運力投入按年下跌64.86%，其中國內、地區、國際分別同比下跌50.55%、96.39%、94.34%。
旅客周轉量按年下降73.18%，其中國內、地區、國際分別按年下降61.52%、99.73%、97.08%。
客座率爲63.35%，按年下降19.64個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降18.40、72.46、40.35個百分
點。
貨運方面，2020年4月貨運運力投入按年下降27.91%；貨郵周轉量按年下降15.21%；貨郵載運率爲59.17%，按年上升8.86個百分點。
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