「鱷王」基金清倉金融股　但加倉呢隻中概股105%...

「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)提交了2020年一季度的持倉報告，顯示該基金看淡金融股前景，並縮減了交易所買賣基金(ETF)倉位。

期內該基金依然延續了重倉ETF以獲得整體市場收益的策略，但就大幅度減倉，其中減持了跟蹤標指的SPY，幅度達49%，僅表現較好的SPDR黃金ETF(GLD)、及iShares黃金信託ETF(IAU)沒有被減持。

值得注意的是，中概股受到橋水基金青睞，該基金期內增持了27隻相關股票，其中中國電動車蔚來得到105%增持；中通快遞自2019年第三季建倉以來，獲得連續兩個季度增持，上個季度則增加了82%持股。

無獨有偶，達利奧跟「股神」巴菲特一樣，看淡金融股前景。第一季度橋水基金清倉了251隻股票，金融股遭到無差別清倉，摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、瑞銀、高盛、貝萊德，這些美國金融界的巨頭最後一股不留。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626