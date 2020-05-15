郭氏家族成員場內增持新地　逾一年半來首次

另外，執行董事郭基煇的相關公司亦在同日於場內另外購入1.95萬股，平均入貨價96.6元，總斥資188.37萬元。

東網記者向新地查詢為何大股東和管理層於場內增持，惟公司表示沒有評論。

新地郭氏家族對上一次增持是在2018年10月，在一個月內有13個交易日入市，入貨平均價介乎99.8904至111.5407元。

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