京東首季non-GAAP盈利近30億人幣　遠勝預期

據報月底將在香港招股的內地電商京東公布，今年首季非通用會計準則(non-GAAP)純利按年僅跌9.77%至29.72億元(人民幣‧下同)，遠勝市場預期，期內淨收入受惠民眾宅在家中網購，按年增長20.74%至1,462.05億元，增速亦較公司指引的「至少10%」為佳。

首席財務官黃宣德直言，公司首季收入及盈利均超出內部預期，用戶活躍度加速提高。

如果看股東應佔純利，京東首季則按年少賺85.34%至10.72億元，原因是該公司期內錄得投資證券公允值虧損近6.7億元，不同去年同期錄得相關收益約57.5億元。

業績通告顯示，京東首季錄得淨產品銷售額(即自營銷售)按年增長19.73%至1,300.93億元，其中電子及家電部分按年僅增9.88%至776.3億元，惟另一部分即一般商品的銷售額卻按年增長38.24%至524.62億元。

期內淨服務收入則按年增長29.62%至161.12億元，其中平台及廣告收入按年增長16.98%至95.26億元，物流及其他更按年增長53.64%至65.85億元。京東次季收入指引為1,800億至1,950億元，即按年增長兩至三成。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626