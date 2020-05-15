證監會：無理據就滙豐取消及暫停派息而採取行動

證監會表示，接獲大量香港的投資者和專業團體就取消派息及暫停派息作出的查詢及投訴，而滙豐在倫敦證券交易所及香港交易所作雙重主要上市。證監會的監管範圍包括依據本會負責執行的法規，對滙豐作為一家聯交所上市公司進行規管，惟滙豐的銀行業務及審慎監督的事宜並不屬於證監會的監管範圍。審慎監管局負責規管和監督英國的銀行、房屋貸款機構、信貸聯盟、保險公司及大型投資公司，亦是多家總部設於英國的國際銀行及保險集團(包括滙豐集團)的主要監管部門。

證監會理解和明白香港的投資者及專業團體所關注的事項，該會已一直與滙豐和審慎監管局溝通，以確立在取消派息和暫停派息前的事件經過，亦已向它們傳遞香港不同層面的投資者對取消派息和暫停派息的意見，包括對香港的小股東的整體影響、很多香港的小股東均依賴滙豐派發的股息作為定期收入，及在第四次股息的除息日後才取消派息。

證監會明白，審慎監管局有關取消及暫停派息的要求，以及滙豐對該要求表示同意，都是經仔細考慮及權衡多項因素後的結果。

審慎監管局一直監察2019新冠肺炎對受規管公司及相關集團所帶來的影響，並制定多項措施，以促進受其規管的公司的安全及穩健性，這目標與國際監管機構的做法一致。在經濟前景持續不明朗的情況下，有需要及早採取行動以保留公司的資金。該局具有所需的法定權力，可要求滙豐採取行動保留資金，假設滙豐拒絕按其要求行事，該局已準備好隨時行使該權力。

審慎監管局認為，對期望定期收取股息的滙豐股東，包括香港及英國小股東和機構股東，帶來的重大影響。不過，要在全球滙豐股東的權益，與急需保留資金以應付全球經濟在疫情期間及過後的資金需求之間取得平衡。就滙豐的個案來說，為確保有充裕資金借出，而終止派息，會對香港經濟，以至英國和全球經濟帶來好處。

另外，根據滙豐的董事會所述，接納審慎監管局的要求，而非待該局來行使其法定權力，是維護滙豐長遠利益的最佳方法。拒絕接納該局的要求，並不符合滙豐股東或其他持份者的最佳利益。

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