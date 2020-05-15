恒基兆業抗疫基金億元抗疫　為年輕人提供培訓就業機會

【特約報道】近期本港新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，正逐步復業復工和復課，由恒基兆業集團主席李家傑博士及李家誠透過家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」，亦相應展開連串新的抗疫行動，至今共捐出了總值逾1億港元的抗疫物資和現金資助。新一輪計劃包括擴大資助海陸公共交通工具噴塗納米光觸媒消毒劑，和向零售業中小微企包括美容院等派送共20,000支納米光觸媒消毒噴劑，為每日近百萬使用公共交通工具的乘客，以及零售業數以十萬計的從業員和顧客，提供更潔淨安全的環境，減低公眾感染的風險。

是次受惠的公共交通工具包括近600艘渡輪和街渡，以及220輛復康巴士，連同早前已獲資助噴塗納米光觸媒消毒劑的小巴、的士、小輪、校巴、學童保母車、邨巴、跨境巴士和教車用車輛，已覆蓋本港除鐵路與專營巴士以外的大部分陸路 和海上公共交通工具。

李家傑表示，設立『抗疫基金』，一方面針對社會最脆弱、最急需援助的一群，提供及時和適切的援助，同時更希望能盡量照顧不同階層的社會大眾。這過程中，社會各界齊心合作非常重要，作為商界一員，與社會民生息息相關，自是義不容辭，也有幸得到多方的傾力襄助，包括香港和內地的政府部門、醫療機構、社福機構和跨行業的多個業界組織等，令我們的抗疫援助工作事半功倍，讓廣大民眾受惠。未來會繼續視乎疫情和社會需要，與市民大眾攜手走出疫情，重拾健康正常生活，重振經濟發展。

除了家族捐款的「抗疫基金」，恒基兆業地產集團亦推出多項抗疫措施，李家誠表示，疫症威脅公眾健康，令市民生活停頓，各業停擺，多個行業深受影響，一些中小企甚至因無法支撐而結業，不少人因而失業，生活頓感徬徨。有見及此，集團希望能出一分力，製造更多培訓和就業機會，特別是在人力市場首當其衝的年輕人。在未來數月集團旗下多個業務，包括銷售、項目、物業管理、技術和後勤服務等，會提供總共超過四百個新增和現職的培訓、創業和就業機會，冀在這 關鍵時刻，貢獻我們的力量，與各界同心合力，保就業、振經濟。

此外，恒地為與商戶及社會各界共度時艱，自2月起為旗下商場受影響的租戶，包括零售、飲食和教育等多個行業，提供基本租金減免2成至最高6成的租金優惠，而教育機構租戶如補習社和幼稚園等，更可延遲並分期繳交租金，以減輕他們的資金流壓力，希望助他們度過難關，從而保障就業。

長遠而言，要真正控制新型肺炎傳播，不少專家都認為必須要靠疫苗，有見及此，恒基兆業「抗疫基金」近期向英國倫敦大學學院(UCL)捐款200萬港元，資助學院的專家研發疫苗，希望能加快取得研究成果，讓廣大的民眾得到防疫注射，才能真正阻截病毒傳播，保障整體社區健康。