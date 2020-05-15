中國經濟：華興證券指內地須加大政策支持及刺激力度

華興證券表示，2020年4月國民經濟主要指標延續3月份以來恢復改善趨勢，4月工業生産由減轉增，製造業增速回升，其他指標降幅也明顯收窄。不過，來自需求端的風險仍在上升，認為須繼續加大政策支持及刺激力度，積極有效穩定就業、擴大內需、促進消費、積極投資。

該行指，國家統計局的數據顯示，大部分行業業務活動正穩步恢復，惟消費增長仍面臨較大阻力。中國政府積極採取各種措施刺激需求和消費，但各種防疫抗疫措施以及對就業壓力和薪資壓力的擔憂，或讓消費者在增加儲蓄的同時，對消費繼續保持一定的謹慎觀望態度。相比之下，新模式及新的業務形態，在疫情中受干擾較少，甚至出現逆增長。

華興證券提到，中國內需恢復弱於生産，而新冠肺炎疫情在海外的蔓延，引致全球經濟活動收縮，中國的外需和外貿存較大不確定性和挑戰。從用電、交通、出行等多方面的高頻數據可見，雖然生産經營、商務活動和消費者信心正在逐步恢復，而復工、復産步伐加快，但中國經濟恢復到疫情前水平仍需時。由於經濟前景仍不明朗，而且5月內可能有較大規模的地方政府專項債發行，預計未來將會有更多貨幣寬鬆政策出台，社會融資規模有可能進一步推高。

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