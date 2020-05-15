該公司表示，已採取各種成本控制措施及若干管理層及執行董事於一段期間自願減薪。儘管現時該公司位於中國南部的供應商已逐步恢復生產，惟預期艱難的營運環境及疲弱的巿場氣氛將持續打擊本年度餘下時間的業務，加上全球經濟放緩及中美緊張局勢升級情況下，該公司的表現亦可能受到打擊。

該公司續提到，截至4月30日，持有現金約10億港元，認為整體財務狀況仍保持良好穩健。

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