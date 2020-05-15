彩星玩具發盈警
2020年05月15日 18:52
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彩星玩具(00869)發盈警，預期截至2020年3月31日止3個月的收入約4,700萬港元，較去年同期的7,400萬港元顯著減少，期內除稅前虧損約2,100萬港元，較去年同期的除稅前虧損1,200萬港元擴大，主要是由於受到新冠病毒疫情爆發，導致全球經濟活動放緩，以致今年首季銷售額大幅下降。
該公司表示，已採取各種成本控制措施及若干管理層及執行董事於一段期間自願減薪。儘管現時該公司位於中國南部的供應商已逐步恢復生產，惟預期艱難的營運環境及疲弱的巿場氣氛將持續打擊本年度餘下時間的業務，加上全球經濟放緩及中美緊張局勢升級情況下，該公司的表現亦可能受到打擊。
該公司續提到，截至4月30日，持有現金約10億港元，認為整體財務狀況仍保持良好穩健。
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