首季溢利減少主要是由於投資的證券按公允值減少後之未變現虧損淨額為1,400萬港元，相比之下，去年同期所投資之證券按公允值增加後之未變現收益淨額為1,900萬港元；主要附屬公司—彩星玩具集團期內收入減少，由去年同期的7,400萬港元降至4,700萬港元，除稅前虧損亦由去年同期的1,200萬港元擴大至約2,100萬港元。

不僅如此，受疫情影響導致消費意欲疲弱，該公司的餐飲業務首季收入下降約48%。

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