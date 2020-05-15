瑞聲：二月幾乎「零收入」　毛利率達四成目標不變

執行董事莫祖權在電話會議上形容，今年首季為「特殊的一季」。新冠肺炎疫情嚴重打擊生產工序，公司在二月幾乎「零收入」，拖累首季盈利表現。不過，隨着內地疫情轉趨穩定，第二季智能手機需求回復正常，加上5G科技發展加快，有利公司第二季業務發展。

莫氏續指，公司在聲學、光學、電磁傳動、精密結構件各業務上有更好準備。其中光學業務將會是業務增長點。雖然該業務受疫情衝擊，但公司在固定生產設施和人員已做好準備，足以應付未來增產需要。光學業務將持續提升生產良率及效率，短期內該業務對公司將有更大的貢獻。

他透露，首季研發成本佔收入13%，屬高水平，主要由於收入受疫情拖累，一般研發成本佔收入7至8%。

公司首季毛利率下跌7個百分點至23.1%。莫氏強調，公司對毛利率達四成的長遠目標不變。公司藉着內部效率提升及產品組合優化，相信會回復至三成水平。在產品升級下，相信可見四成水平。

他指，據市場統計數據，四月新智能手機出貨量中，5G手機佔總數四成。公司將持續提升產品質素，配合客戶生產要求，以進一步搶佔市場份額。以電磁傳動及精密結構件業務為例，手機性能升級帶動改善用戶螢幕按壓解感的「橫向線性振動馬達」需求。由於該產品技術領先同業，使其競爭力亦提高。「橫向線性振動馬達」目前已被大部分安卓旗艦機型採用，未來亦積極開拓中低端市場。

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