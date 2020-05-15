中昌國際控股收到上海愛建催繳函　股份下周一復牌

1、上海愛建已基於有關批准該協議之決議案未能於股東特別大會通過之理由而按照該協議之條款行使其終止該協議之權利；

2、該協議終止後，重續事項之條款（包括延長貸款有效期及調整利率）將自今年2月13日起失效。因此，該貸款已於今年2月13日到期，而於該等融資下結欠之款項(包括未償還本金、其累計利息、罰息、複合利息及拖欠費)須按照該等融資之原定條款償還，預期有關金額於該公佈日期不多於5.5億元人民幣；及

3、上海愛建將強制執行針對(其中包括)鎮江天工全部股權及鎮江天工所持物業項目之押記。

公司指，正評估催繳函之影響，並將盡最大努力與上海愛建磋商，務求就此事達成和解。公司股份將於5月18日起復牌。

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