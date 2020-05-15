新盤UPDATES：多個全新樓盤魚貫登場

多個全新樓盤魚貫登場，主力搶攻市場上中小型單位客源，繼兩個新界區大盤搶先開價吸客後，市區多盤亦加入戰團，推盤氣氛愈來愈熱鬧。

●Wetland第2期示範單位現睇樓人潮

因應疫情，發展商是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦採取人流管制，並探測參觀人士體溫，每小時進行消毒，亦已提供充足消毒用品等供使用。

該盤日前公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368港元，首批單位包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價由9,701元起。

●利奧坊‧曦岸首推100伙 開放式入場費逾463萬起

市區新盤市場爆發混戰。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下旺角利奧坊‧曦岸，首張價單推出100伙，開放式佔28伙，一房佔72伙，折實售價介乎逾463.88至逾653.51萬元，呎價由22,692至26,182元，最低售價單位為2座6樓L室，實用面積197方呎。

他指出，首批價錢吸引，星期日(5月17日)起接受認購登記，銷售安排將於短期內公布，最快月內開售。 價單顯示，該批單位折實平均呎價為24,260元。

資料顯示，同系利奧坊‧凱岸於2018年6月公布首張價單推出103伙，折實平均呎價23,912元，面積194方呎開放式戶折實入場費由441.75萬元起。

●美聯料利奧坊‧曦岸具加推加價空間

美聯住宅部行政總裁布少明指出，旺角利奧坊‧曦岸首批開放式單位的入場費低至逾463萬元，貼近區內同系物業，預期項目有加推加價空間，相信項目將受上車及投資客追捧。

●中原指利奧坊‧曦岸開價與同區二手樓價相若

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，恒基地產（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸公布首張價單，開價與同區二手樓價相若，競爭力十足，勢搶二手客源，加上入場價低於500萬元，極具吸引力。

他指出，樓盤交通便利，收租回報料理想，參考同區新樓齡屋苑現時平均實用呎租50至60元水平，料項目租金回報可逾3厘，相信可吸引投資收租客入市，佔整體客源3成，首批100個單位大有機會一Q清枱。

●迎海‧星灣御連花園複式戶售逾4212萬元

購買力繼續追捧現樓特色大戶。恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧星灣御，剛售出16座地下複式連花園戶，實用面積2,633方呎，花園面積1,018方呎，成交價4,212.8萬元，呎價1.6萬元。

●海棠路62號洋房逾1.46億元售出

豪宅買賣氣氛不俗。中國海外發展（00688）位於石硤尾的海棠路62號，剛售出10號洋房，實用面積4,386方呎，花園580方呎，天台170方呎，成交價逾1.46億元，呎價33,470元。

●龍譽高座三房戶逾2706萬元獲承接

保利置業集團（00119）位於啟德的龍譽，售出1A座31樓A單位，實用面積832方呎，屬高座三房戶，以2,706.4萬元售出，呎價32,529元。

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