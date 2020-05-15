首季信用卡貸款應收帳跌一成　反映新冠肺炎影響

香港金融管理局公布，今年首季信用卡貸款調查，信用卡應收帳款總額按季減少一成，至3月底的1,239億元，反映信用卡用款於年底節日及稅季過後有所回落，以及新冠肺炎爆發期間持卡人消費有所減少。

信用卡貸款拖欠及經重組合併比率由去年底的0.33%，升至今年3月底的0.43%，但與以往比較仍屬低水平。另外，信用卡季度撇帳率則按季微升0.01%，至0.42%。

拖欠比率是申報日期已逾期超過90日但尚未撇帳的信用卡應收帳款，為反映未來的撇帳情況的指標。經重組比率是指期末仍保留於信用卡組合內的經重組應收帳款，但並未列為拖欠帳款的總額，佔應收帳款總額的百份比。

撇帳比率則是關於逾期還款情況相當嚴重，例如已逾期超過180日，而已在指定期間內予以撇銷的應收帳款，以及因為被視為無法收回，例如因為借款人已申請破產，而逾期未滿180日亦予以撇銷的應收帳款。

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